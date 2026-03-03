Cristiano Ronaldo : l’île qui abrite sa villa touchée

Des explosions ont secoué Dubaï après une riposte iranienne massivement menée en représailles à des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran : selon les bilans transmis, 137 missiles et 209 drones ont visé le territoire des Émirats arabes unis, une grande partie ayant été interceptée, mais plusieurs détonations ont néanmoins retenti en ville, provoquant inquiétude et images partagées sur les réseaux sociaux.

La situation s’est tendue notamment dans la capitale économique des Émirats, où des habitants et des influenceurs présents sur place ont diffusé vidéos et témoignages. Parmi eux, Maeva Ghennam, très suivie sur les plateformes, a filmé les explosions dimanche 1er mars et exprimé sa panique en direct : « Ça a rebombardé, mes vitres elles tremblent. C’est juste au‑dessus de nous. Le bruit est encore plus fort que les autres fois. J’ai trop peur ». Ces publications ont été relayées massivement, contribuant à la perception d’une atmosphère tendue dans certains quartiers.

La veille, la même influenceuse avait décrit son angoisse et appelé à un soutien depuis la France, déclarant : « Je ne vous mens pas, j’ai la boule au ventre. J’ai peur. Tout peut arriver. Nous sommes dans une zone de tensions, un missile peut dévier… et c’est très angoissant. (…) Le gouvernement fait le maximum pour nous protéger et j’essaie de garder confiance. C’est la première fois que je vis une situation pareille, c’est très inquiétant. »

Incendie sur The Palm et résidences de luxe à Dubaï

Un incendie a éclaté samedi sur The Palm, l’île artificielle emblématique de Dubaï. Deux témoins ont indiqué à l’AFP avoir entendu une explosion et observé une épaisse fumée noire s’élever à proximité d’un hôtel. Des ambulances se sont rapidement rendues sur place.

Le Bureau des médias de Dubaï a confirmé qu’un « incident » avait provoqué l’incendie. Les secours ont précisé que la situation était devenue maîtrisée et ont indiqué que quatre personnes avaient été blessées et transférées dans des établissements médicaux, sans autres précisions publiques sur leur état.

Parallèlement à cet épisode, plusieurs fortes détonations ont résonné dans d’autres secteurs de la ville, amplifiant l’inquiétude des résidents et des expatriés, qui représentent près de 90 % de la population des Émirats arabes unis. Dubaï, connue pour son attractivité touristique et son luxe, compte également parmi ses résidents des personnalités internationales.

Parmi elles, Cristiano Ronaldo possède une demeure de grand standing aux Émirats. Selon des informations de Bloomberg Línea et du quotidien portugais Record, l’attaquant a investi il y a environ deux ans dans une villa sur l’île privée de Jumeirah Bay, surnommée « l’île des milliardaires ». La valeur de cette propriété est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros ; The Sun évoque un montant supérieur à 24 millions d’euros.

Les informations disponibles indiquent qu’aucun incident n’a été signalé concernant cette villa à la suite des tirs visant les Émirats.

En décembre, le joueur et sa compagne Georgina ont acquis, selon les mêmes sources, deux villas pour 8 millions d’euros au sein du complexe « The Red Sea Residences », dessiné par l’architecte britannique Norman Foster. Ces résidences, accessibles principalement par bateau ou hydravion privé, ont été décrites par Cristiano Ronaldo au Saudi Gazette comme un lieu « vraiment extraordinaire » où, selon lui, il est possible de « profiter de précieux moments en famille, en toute intimité et tranquillité ».