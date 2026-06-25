CRIET: Verdict reporté au 30 juillet pour le tiktokeur Barnabé

Pas encore de bout de tunnel pour le tiktokeur Barnabé Azongnidé interpellé et placé en détention préventive dans une affaire d’escroquerie.

Ce jeudi 25 juin 2026, la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a décidé de reporter son délibéré dans l’affaire du tiktokeur Barnabé au jeudi 30 juillet 2026.

En attendant cette ultime échéance, le créateur de contenu sur TikTok privé de liberté a été reconduit en cellule.

​Un sursis accordé à la défense pour produire de nouvelles pièces

​Cet énième report du procès n’est pas le fait de la Cour, mais répond à une demande expresse et stratégique des conseils du tiktokeur, Me Boris Glèlè et Me Hugo Koukpolou. Lors de l’audience du jour, les avocats de la défense ont sollicité un délai supplémentaire afin de verser de nouvelles pièces capitales au dossier, espérant ainsi faire pencher la balance en faveur de leur client avant les délibérations finales.

Les magistrats ont accédé à cette requête, prolongeant de fait la détention provisoire de l’influenceur.

​Huit ans de prison requis

​Pour comprendre la fébrilité de la défense, il faut remonter aux réquisitions particulièrement sévères formulées par le ministère public lors de l’audience du 12 mars 2026. Poursuivi pour escroquerie via un système électronique, Barnabé Azongnidé risque selon les réquisitions du ministère public 8 ans de prison ferme (96 mois) et 4 millions de FCFA d’amende. Et 5 ans de prison ferme et 2 millions de FCFA d’amende requis contre son coprévenu.

​Le parquet spécial justifie cette rigueur en invoquant l’état de récidive légale. Le tiktokeur avait en effet déjà purgé une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits liés à la cybercriminalité avant de bénéficier d’une mesure de liberté conditionnelle.

​Une sévérité contestée par ses avocats, qui rappellent que les réquisitions du procureur dépassent le plafond légal de sept ans prévu par le code du numérique pour ce type d’infraction.

​De la « Cuisine d’Or » aux mailles du CNIN

​Après sa première libération, Barnabé s’était pourtant lancé dans une reconversion apparente et très lucrative dans la restauration en ligne. À travers son concept « Cuisine d’Or », il commercialisait ses plats en direct sur TikTok, capitalisant sur la forte notoriété de son couple avec l’influenceuse Laura. Le duo s’était notamment fait remarquer en affichant ostensiblement d’importantes liasses de billets de banque dans leurs vidéos.

​C’est ce train de vie et l’analyse technique des experts du Centre national d’investigations numériques (CNIN) qui ont précipité leur chute en novembre 2025. Les enquêteurs affirment avoir découvert des données à caractère cybercriminel compromettantes dans l’un des téléphones du jeune homme. Si Laura avait finalement été laissée libre à l’issue de leur présentation au parquet spécial, Barnabé, lui, était retourné directement derrière les barreaux.

Le verdict du 30 juillet 2026 dira si sa reconversion numérique lui permettra d’échapper à une lourde condamnation.