Tanzanie : Dar es Salaam et Séoul accélèrent 2,5 milliards $ de projets

La Tanzanie et la Corée du Sud ont convenu à Séoul d’accélérer la mise en œuvre d’un engagement de 2,5 milliards de dollars destiné à des projets de transport, santé, numérique, industrie et équipements publics.

La Tanzanie et la Corée du Sud ont convenu d’accélérer la mise en œuvre d’un engagement de 2,5 milliards de dollars destiné à financer plusieurs projets stratégiques tanzaniens. L’accord sur l’accélération du calendrier a été annoncé à Séoul à l’issue d’échanges entre le ministre tanzanien des Finances, Khamis Mussa Omar, et la Korea Eximbank, en marge de la conférence ministérielle Corée-Afrique tenue du 8 au 11 septembre 2026.

Les financements doivent soutenir des projets dans les transports, les technologies, la santé, l’industrie et les équipements publics. Les discussions ont notamment porté sur un collège spécialisé dans les technologies de l’information à Dodoma, un centre international de conférences et d’expositions à Zanzibar, l’hôpital de référence de Binguni ainsi que le développement de l’hôpital national Muhimbili.

Les deux parties ont également examiné le projet routier Ifakara-Mahenge, lié au développement de la filière graphite, ainsi que l’achat envisagé de voitures voyageurs pour le chemin de fer à écartement standard. Pour ce dernier dossier, la Tanzanie et la partie coréenne doivent revoir conjointement le coût et le périmètre afin de sécuriser son exécution.

Le gouvernement tanzanien veut surtout réduire les délais entre les engagements financiers, les études de faisabilité, la conception technique et le démarrage effectif des travaux. Khamis Mussa Omar a demandé un suivi plus rapproché des projets afin d’éviter que les retards administratifs ou techniques ne ralentissent l’utilisation des fonds disponibles.

Un engagement conclu en 2024

L’enveloppe de 2,5 milliards de dollars s’inscrit dans un accord-cadre conclu en juin 2024 lors d’une visite de la présidente Samia Suluhu Hassan en Corée du Sud. Le ministère tanzanien des Finances avait ensuite indiqué que ce mécanisme devait permettre de financer une douzaine de projets stratégiques à travers le Fonds coréen de coopération pour le développement économique, mis en œuvre par Korea Eximbank.

Les échanges de Séoul ont aussi élargi le volet numérique. La ministre tanzanienne chargée des Communications et des Technologies de l’information, Angellah Kairuki, a présenté des besoins d’investissement dans les centres de données, les réseaux 5G, la fibre optique, les infrastructures de télécommunications, l’administration électronique, les technologies de santé et les solutions numériques appliquées à l’agriculture.

La délégation tanzanienne participait à la huitième conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique. Organisée par le ministère sud-coréen des Finances, la Banque africaine de développement et Korea Eximbank, la rencontre était consacrée cette année à l’intelligence artificielle et aux infrastructures numériques comme leviers de transformation économique du continent.

La prochaine étape doit porter sur le suivi opérationnel des projets déjà identifiés, avec un accent sur la finalisation des études, l’ajustement des coûts et le lancement des investissements jugés prêts à entrer en phase d’exécution.