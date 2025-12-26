La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Crash en Turquie : deux Français tués à bord de l’avion transportant le chef d’état-major libyen

Deux Français figuraient parmi les membres d’équipage de l’appareil qui s’est écrasé mardi 24 septembre dans la soirée près d’Ankara, tuant tous ses passagers, dont le chef d’état‑major des armées libyennes et ses conseillers, a-t-on appris vendredi de source diplomatique française. « Deux de nos ressortissants, membres de l’équipage, sont décédés dans l’accident aérien survenu le 23 décembre en Turquie », a déclaré cette source à l’AFP, sans préciser l’identité des victimes.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
132 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant