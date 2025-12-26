Crash en Turquie : deux Français tués à bord de l’avion transportant le chef d’état-major libyen
Deux Français figuraient parmi les membres d’équipage de l’appareil qui s’est écrasé mardi 24 septembre dans la soirée près d’Ankara, tuant tous ses passagers, dont le chef d’état‑major des armées libyennes et ses conseillers, a-t-on appris vendredi de source diplomatique française. « Deux de nos ressortissants, membres de l’équipage, sont décédés dans l’accident aérien survenu le 23 décembre en Turquie », a déclaré cette source à l’AFP, sans préciser l’identité des victimes.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires