Crash en Turquie : deux Français tués à bord de l'avion transportant le chef d'état-major libyen

Deux Français figuraient parmi les membres d’équipage de l’appareil qui s’est écrasé mardi 24 septembre dans la soirée près d’Ankara, tuant tous ses passagers, dont le chef d’état‑major des armées libyennes et ses conseillers, a-t-on appris vendredi de source diplomatique française. « Deux de nos ressortissants, membres de l’équipage, sont décédés dans l’accident aérien survenu le 23 décembre en Turquie », a déclaré cette source à l’AFP, sans préciser l’identité des victimes.