Crans-Montana : un nouvel incendie s’est déclaré sur le site du mémorial

Dimanche 8 février 2026, un incendie s’est déclaré tôt le matin sur le site du mémorial érigé à proximité du bar Le Constellation à Crans‑Montana (canton du Valais). Signalé vers 6 h, le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers; aucune victime n’a été à déplorer, mais plusieurs objets commémoratifs ont été endommagés, selon la police cantonale.

Le mémorial, composé de fleurs, de bougies et de messages déposés par des proches et des habitants, attire régulièrement des visiteurs depuis la tragédie du Nouvel An. Ce dimanche matin, les services de secours ont été appelés pour un feu déclaré à l’intérieur de ce lieu de recueillement; les soldats du feu sont intervenus aussitôt et ont sécurisé les lieux, précisent les autorités valaisannes.

Dans un communiqué, la police cantonale indique que, d’après les premiers éléments, le foyer est parti des bougies disposées sur une table au centre du mémorial. Les autorités ajoutent qu’à ce stade elles n’observent pas d’élément laissant penser à l’intervention d’un tiers. Plusieurs couronnes, cartes et messages ont été endommagés; le livre de condoléances, contenant des témoignages, a néanmoins pu être préservé.

Rappel du drame de la Saint‑Sylvestre et suites

Le mémorial se trouve à proximité du bar Le Constellation, théâtre d’un incendie majeur survenu dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Selon les bilans officiels, 41 personnes ont trouvé la mort et plus de 115 ont été blessées, nombre de victimes ayant reçu des soins pour des brûlures et des inhalations de fumées.

Les premiers éléments d’enquête évoquent des bougies ou des dispositifs pyrotechniques présentés comme des « fontaines étincelles » placés sur des bouteilles en boîte de nuit, tenus trop près d’un plafond isolé par une mousse acoustique inflammable, ce qui aurait favorisé la propagation rapide des flammes. Le sinistre a provoqué un mouvement de panique dans une salle bondée et entraîné l’évacuation et le transfert de nombreux blessés vers des hôpitaux en Suisse et à l’étranger.

Les autorités cantonales indiquent que la reconstruction du mémorial est en cours afin de restaurer ce lieu de recueillement fréquenté par les proches des victimes et les habitants. Les enquêteurs cherchent à établir avec précision l’origine du feu survenu dimanche matin et à déterminer si des éléments matériels ont facilité sa propagation.

Par ailleurs, des investigations visent les propriétaires du bar et des personnes chargées de la sécurité locale, ciblées par des procédures visant à déterminer d’éventuelles responsabilités pour les événements de la nuit de la Saint‑Sylvestre.