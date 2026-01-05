Accueil En Brève Crans-Montana (Suisse) : la police identifie tous les morts et blessés

La police du canton du Valais a annoncé, lundi 5 janvier dans un communiqué, que la totalité des quarante personnes décédées et des 116 blessés lors de l’incendie d’un bar de la station de ski de Crans‑Montana la nuit du Nouvel An ont désormais été identifiées. Le bilan des blessés, initialement porté à 119, a été rectifié à 116 après vérification : trois patients admis aux urgences cette nuit-là avaient été par erreur rattachés à l’événement. Parmi les 116 blessés figurent 68 Suisses, 21 Français, 10 Italiens, quatre Serbes, deux Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante de la République tchèque, un Australien, un Bosnien, un ressortissant de la République du Congo, un Luxembourgeois, ainsi que quatre double-nationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie, Italie/Philippines). La police précise que 83 de ces blessés sont toujours hospitalisés, rapporte l’AFP.