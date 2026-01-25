CR Belouizdad bat Stellenbosch et prend la tête en Coupe CAF
CR Belouizdad a remporté un succès probant face à Stellenbosch (2-0) dimanche, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF (groupe C), grâce à des réalisations de Bhelocini (5e) et Melali (90e+5). Ce résultat propulse les Algérois en tête du groupe avec 6 points, renforçant leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.
Dès l’entame, le CR Belouizdad a imposé son rythme et ses intentions offensives. Très entreprenants, les Algérois ont construit un premier temps fort récompensé rapidement : sur une action collective bien menée, Bhelocini a trouvé le chemin des filets dès la 5e minute, trompant le gardien sud-africain et donnant l’avantage à son équipe.
Ce but précoce a offert aux Belouizdadis la maîtrise psychologique de la rencontre. La formation algérienne a su gérer la première période avec sérénité, en conservant la possession et en maintenant une pression intermittente qui a limité les espaces pour l’adversaire. Les Sud-Africains, pour leur part, peinaient à développer des offensives franches et à contourner l’organisation défensive adverse.
Contrôle du match et efficacité défensive
La seconde période a vu Stellenbosch tenter de renverser la situation, multiplier les initiatives offensives et chercher à casser le bloc adverse. Toutefois, la défense du CR Belouizdad est restée bien en place et disciplinée, neutralisant les tentatives adverses et laissant peu d’opportunités dangereuses à l’attaquant sud-africain. Les Algérois, solides collectivement, se sont montrés réalistes dans la gestion du tempo, alternant phases de possession et contre-attaques rapides.
Sur les rares incursions adverses, le bloc défensif du CRB a su se replier efficacement, couper les lignes de passe et contenir les actions de transition. Dans le même temps, les Belouizdadis se sont créés quelques occasions sur des contre-attaques bien menées, sans toutefois transformer ces situations en but avant les instants additionnels.
Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, Melali a finalement scellé le score en inscrivant le deuxième but à la 90e+5, déclenchant la délivrance côté algérien et confirmant la supériorité affichée tout au long de la partie. Ce but tardif a permis au CR Belouizdad d’emporter une victoire propre et déterminante pour la suite de la compétition.
Grâce à ce succès, le club algérien prend provisoirement la tête du groupe C avec 6 points, une position favorable dans la course à la qualification pour les phases finales. Cette victoire renforce la dynamique du CRB et constitue une opération importante avant les prochaines rencontres continentales.
