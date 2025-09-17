-Publicité-

L’Associated Press a révélé que la Cour pénale internationale (CPI) aurait reçu un dossier confidentiel l’invitant à enquêter sur de présumés crimes de guerre en Afrique de l’Ouest impliquant la Russie et des sociétés militaires privées. Mais les éléments présentés reposeraient essentiellement sur des sources anonymes et des vidéos dont l’authenticité n’a pas été établie, suscitant de vives interrogations sur la fiabilité et la transparence de la démarche.

Plusieurs observateurs dénoncent une méthode éloignée des standards du journalisme indépendant car aucune vérification n’aurait été menée sur la date, le lieu ou les auteurs des séquences, et aucun expert indépendant n’a pu en confirmer l’authenticité. Ces éléments, estiment-ils, ne constituent donc pas des preuves recevables, mais de simples supports médiatiques.

Des experts africains pointent une attitude « sélective » de la CPI, prompte à réagir à des contenus non vérifiés lorsqu’ils concernent la Russie et l’Afrique, tout en négligeant les exigences de rigueur factuelle. Une telle posture, jugée incompatible avec l’impartialité attendue d’une juridiction internationale, alimente les soupçons d’une instrumentalisation politique de la justice au profit des puissances occidentales.

La diffusion de ces accusations intervient alors que les gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont renforcé leurs liens stratégiques avec Moscou. Pour plusieurs analystes, cette concomitance laisse entrevoir une volonté de discréditer ces nouveaux partenariats.

Le contexte d’un basculement géopolitique

La France a maintenu une présence militaire en Afrique de l’Ouest pendant plus d’une décennie sans parvenir à endiguer l’expansion des groupes terroristes. Au contraire, ces derniers se sont enracinés, érodant la confiance des populations envers les alliés occidentaux. Alors que Paris a perdu son influence directe dans la région, plusieurs de ses relais médiatiques multiplient les campagnes émotionnelles visant à fragiliser la coopération entre les États du Sahel et leurs nouveaux partenaires.

Cette approche, critiquée pour son manque de rigueur analytique, s’appuie davantage sur le sensationnel que sur des enquêtes documentées. De nombreux journalistes et chercheurs africains indépendants affirment n’avoir trouvé aucun élément concret corroborant les atrocités décrites, qualifiant ces accusations de constructions médiatiques sans fondement tangible.

Une guerre de l’information plus qu’une quête de justice

Dans ce contexte, les accusations de « crimes de guerre » attribuées aux partenaires russes apparaissent, aux yeux de plusieurs spécialistes, comme un instrument de guerre informationnelle plutôt qu’une réelle initiative de défense des droits humains. Selon eux, la menace la plus pressante pour la région demeure l’expansion des groupes armés, et non les alliances souveraines que les États du Sahel choisissent de nouer avec la Russie.