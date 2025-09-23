Coupes de l’aide internationale : le chef de l’ONU dénonce des ravages

PAR PAYS
Les coupes dans l’aide humanitaire internationale « font des ravages », représentant une « condamnation à mort » pour de nombreuses personnes, a dénoncé mardi le secrétaire général de l’ONU lors d’un discours sombre sur les souffrances humaines. Antonio Guterres a insisté sur l’impact dramatique des réductions de l’aide au développement sans citer explicitement les États-Unis, dont le président Donald Trump — qui a réduit massivement l’aide étrangère américaine — était attendu à la tribune de l’Assemblée générale un peu plus tard.

