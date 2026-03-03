Coupe du Roi: Lookman et l’Atlético à 90 minutes de la finale

Large vainqueur à l’aller face au FC Barcelone, l’Atlético de Madrid d’Ademola Lookman se présente en position de force avant la demi-finale retour au Camp Nou.

Ademola Lookman s’apprête à vivre une soirée décisive sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Le club madrilène se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, mardi soir, pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Fort d’une large victoire (4-0) à l’aller, l’Atlético aborde ce rendez-vous en position idéale. Lors de la première manche, Lookman s’était illustré avec un but et une passe décisive, confirmant son adaptation express depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta le mois dernier.

L’international nigérian affiche déjà des statistiques convaincantes dans la compétition, avec deux réalisations et deux passes décisives. Pour renverser la situation, le Barça devra réaliser un exploit retentissant : inscrire cinq buts sans en encaisser un seul pour arracher son billet pour la finale. Les hommes de Diego Simeone, eux, visent une première finale de Coupe du Roi depuis la saison 2012/2013, avec la ferme intention de confirmer leur domination et de valider leur qualification au Camp Nou.



