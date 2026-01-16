Coupe du Roi: Arbeloa désigne les coupables après l’élimination du Real Madrid

Promu sur le banc madrilène après le départ de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa a endossé toute la responsabilité de la sortie prématurée du Real Madrid en Coupe du Roi, battu 3-2 par Albacete, pensionnaire de deuxième division.

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a assumé pleinement la responsabilité de l’élimination surprise des Merengues face à Albacete, pensionnaire de deuxième division, mercredi soir en Coupe du Roi.

Battus 3-2 par l’actuel club de Liga 2, les Madrilènes ont quitté prématurément la Copa del Rey, quelques jours seulement après le changement d’entraîneur. En conférence de presse, Arbeloa n’a pas cherché d’excuses. » S’il y a un responsable, c’est moi. J’ai fait les choix concernant la composition de l’équipe, le plan de jeu et les remplacements », a-t-il déclaré.

L’ancien international espagnol a toutefois relativisé cet échec. « Je n’ai pas peur de l’échec. Il fait partie du chemin vers le succès. Cette défaite doit nous servir pour progresser », a-t-il insisté, avant d’assurer que le groupe se remettrait rapidement au travail pour rebondir. Ancien coach de la réserve madrilène, Arbeloa a été promu à la tête de l’équipe première cette semaine, à la suite du limogeage de Xabi Alonso, remercié après seulement sept mois sur le banc.





