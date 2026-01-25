Coupe de la CAF : résultats et classements par groupe après la 3e journée

Les trois premières journées de la Coupe de la Confédération africaine, disputées les 24 et 25 janvier, ont confirmé certains favoris tout en provoquant des secousses dans quelques groupes : USM Alger et Wydad Casablanca terminent la phase aller en leaders de leur poule, tandis que plusieurs historiques sont désormais sous pression à l’approche de la 4e journée qui débutera le week-end prochain.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur ces deux journées, la hiérarchie a globalement été respectée, mais des équipes habituées aux joutes continentales ont souffert et seront attendues au tournant. Les résultats ont précisé les enjeux de qualification pour la phase suivante, creusant parfois des écarts importants au classement et laissant peu de marge d’erreur aux formations à la traîne.

Les victoires marquantes et les matchs nuls décisifs ont redistribué les cartes dans plusieurs groupes, avec des leaders qui consolident leur position et des poursuivants qui se rapprochent en embuscade. Voici le détail des classements et des résultats marquants après la 3e journée.

Classements et résultats groupe par groupe

Groupe A : USM Alger occupe désormais la première place avec 9 points, après un succès face au Maliens du Djoliba AC. Juste derrière, OC Safi totalise 6 points grâce à sa victoire 2-1 contre San Pedro, qui reste troisième avec 3 points. Djoliba ferme la poule avec 0 point et devra réagir lors de la 4e journée pour maintenir ses chances.

Groupe B : Le Wydad Casablanca confirme son haut niveau en enchaînant un troisième succès consécutif, ce qui lui permet de compter 9 points et d’assurer la pole position. Maniema Union est deuxième avec 6 points après sa défaite dans la course au sommet, tandis que Azam FC a repris du poil de la bête en s’imposant 1-0 contre Nairobi United et remonte à la troisième place. Nairobi United n’a toujours pas marqué de point après trois défaites.

Groupe C : La place de leader a changé de main après la 3e journée : CR Belouizdad s’empare de la tête avec 6 points après un succès 2-0 contre Stellenbosch, qui recule à la deuxième position avec 4 points. Singida Black Stars totalise également 4 points et se place troisième, tandis que AS Otoho suit avec 3 points. L’écart restant minime entre les quatre équipes laisse la qualification ouverte avant la prochaine journée.

Groupe D : Dans un duel entre clubs égyptiens, l’affrontement s’est soldé par un nul, mais c’est Al Masry qui prend la tête du groupe avec 7 points. Zamalek suit avec 5 points. Kaizer Chiefs, qui a battu ZESCO United, occupe la troisième place avec 4 points. ZESCO United marque encore 0 point après trois matchs et se retrouve en difficulté au bas du classement.