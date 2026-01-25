Coupe de la CAF : CR Belouizdad mène 1-0 à la mi-temps face à Stellenbosch

Coupe de la CAF — À la pause, le CR Belouizdad mène 1-0 face à Stellenbosch grâce à un but précoce de Belhocini inscrit à la 5e minute. Les Algériens ont dominé la première période et regagnent les vestiaires avec un avantage mérité, laissant la seconde mi-temps décider de l’issue de la confrontation.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dès l’engagement, le CR Belouizdad a pris l’initiative du jeu. À la 5e minute, une action bien menée a permis à Belhocini de trouver le chemin des filets et d’ouvrir le score, récompensant une entame de match marquée par l’engagement et la détermination des joueurs du Chabab.

Après ce but précoce, les Algériens ont conservé la maîtrise du match. Ils ont imposé leur rythme et contrôlé les principales phases de jeu de cette première période, sans pour autant transformer leur domination en occasions nombreuses et décisives avant la pause.

Résumé de la première période

La réaction de Stellenbosch a été mesurée. Les Sud-Africains, prudents, ont tenté d’ajuster leur organisation pour revenir dans le match mais n’ont pas réussi à créer des actions suffisamment tranchantes pour mettre la défense algérienne en danger. La ligne défensive du CR Belouizdad est restée compacte et vigilante tout au long de la période.

Sur le plan du rythme, la première moitié de la rencontre a alterné phases de possession algérienne et tentatives de contre des visiteurs. Mais les initiatives adverses n’ont jamais véritablement inquiété les locaux, qui ont su conserver leur avance sans prendre de risques inutiles.

Le coup d’envoi de la seconde période s’annonce comme un moment clé pour les deux formations : pour le CR Belouizdad, il s’agira de confirmer et sécuriser l’avantage acquis avant la pause ; pour Stellenbosch, l’objectif sera de trouver des solutions offensives pour égaliser et inverser la tendance.

Sur le plan comptable immédiat, ce score de 1-0 permet au CR Belouizdad de regagner le terrain avec un léger ascendant psychologique, mais la rencontre reste ouverte et dépendra désormais des choix et de l’exécution des équipes après la mi-temps.

Les supporters présents et les observateurs attendront la reprise pour connaître l’évolution du match et vérifier si le CR Belouizdad parviendra à conserver son avantage ou si Stellenbosch réussira à renverser la situation au cours de la seconde période.