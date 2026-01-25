Coupe de la CAF : CR Belouizdad 1-0 Stellenbosch — Keddad frappe la barre (86′)

À la 86e minute de la rencontre de la Coupe de la CAF entre le CR Belouizdad et Stellenbosch, le latéral droit Chouaib Keddad a décoché une frappe puissante depuis le flanc droit ; le ballon a heurté la barre transversale et n’a pas franchi la ligne de but, laissant le score inchangé en faveur du CR Belouizdad (1-0) à ce stade de la rencontre.

Sur une action développée côté droit, Chouaib Keddad s’est projeté vers la ligne de touche avant d’armer une puissante tentative qui a filé vers la cage adverse. La trajectoire du ballon a été suffisamment tendue pour contraindre le gardien adverse, Oskarine Masolok, à se déployer, mais la frappe a fini sa course sur la barre transversale.

Le cuir, après l’impact avec la barre, est retombé dans la surface sans franchir la ligne de but. L’arbitre n’a pas validé de but et le score est resté en l’état : 1-0 pour le CR Belouizdad. L’occasion, intervenue tard dans la rencontre, n’a pas modifié l’avantage acquis précédemment par l’équipe algérienne.

Le déroulé de l’action

L’action a pris forme le long de la ligne de touche droite, où Keddad, habituellement aligné au poste de latéral, a sollicité sa puissance de frappe. Le tir, effectué à distance moyenne et de manière frontale par rapport à la cage, a été envoyé avec force mais sans trouver le cadre dans sa partie basse ou haute. C’est la barre transversale qui a arrêté net l’élan du ballon.

Du côté du gardien, Oskarine Masolok s’est retrouvé sollicité sur une tentative venue d’une zone peu profonde par rapport à la surface. Le déplacement du portier et sa tentative d’intervention n’ont pas suffi à éviter que le ballon ne culbute contre le montant horizontal du but, avant de retomber sur le gazon sans franchir la ligne blanche qui aurait validé l’égalisation.

À la 86e minute, alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, cette action de Keddad a constitué l’une des dernières occasions nettes de la rencontre. Le club algérien est resté en tête du marquoir à l’issue de cette séquence, le score demeurant 1-0 en sa faveur.

Le fait que la frappe ait heurté la barre transversale illustre la puissance et la précision du tir, sans pour autant aboutir à une modification du résultat. L’action a stoppé la progression offensive des Sud-Africains de Stellenbosch à un moment où la pression montait, mais n’a pas été sanctionnée par un but égalisateur.

Dans l’immédiat après-coup, le score n’a pas évolué et la rencontre a repris son cours avec l’avantage toujours tenu par le CR Belouizdad. Au coup de sifflet intervenant peu après, l’unique but inscrit auparavant restait déterminant pour l’issue du match à ce stade.