Coupe CAF: tous les résultats du 2e tour préliminaire aller

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Coton FC a arraché le nul contre San Pédro (1-1) alors que le Zamalek a étrillé l’équipe somalienne de Dekedda FC (6-0).

Romaric Déguénon
Le trophée de la Coupe de la confédération de la CAF
Tous les résultats de la manche aller

Al Ittihad Tripoli (LBY) 0-0 Al Masry (Egy)
OC Safi (Mar) 2-0 Stade Tunisien (Tun)
Dekedda FC (Som) 0-6 Zamalek (Egy)
AS Simba (Rdc) 0-0 Kaizer Chiefs (Afs)
Zesco Utd (Zam) 4-3 Jwaneng Galaxy (Bot)
KMKM (Zan) 0-2 Azam FC (Tan)
15 de Agosto (Geq) 0-0 Stellenbosch (Afs)
AS Maniema (Rdc) 1-1 Royal Leopards (Esw)
FC San Pedro (Ivo) 1-1 Coton FC (Ben)
Nairobi United (Ken) 2-0 Etoile du Sahel (Tun)
Ferroviario Maputo (Moz) 0-1 AS Otoho d’Oyo (Con)
Flambeau du Centre (Bur) 1-1 Singida Black Stars (Tan)
Asante Kotoko (Gha) 0-1 Wydad Casablanca (Mar)
AF Amadou Diallo (Ivo) 1-0 USM Alger (Ag)
Hafia FC (Gui) 1-1 Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)
US Forces Armées (Bfa) 0-0 Djoliba AC (Mli)

