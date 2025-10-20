Coupe CAF: tous les résultats du 2e tour préliminaire aller

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Coton FC a arraché le nul contre San Pédro (1-1) alors que le Zamalek a étrillé l’équipe somalienne de Dekedda FC (6-0).

Le trophée de la Coupe de la confédération de la CAF

SOMMAIRE Tous les résultats de la manche aller