Coupe CAF: tous les résultats de la phase aller du 1er tour préliminaire

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Des joueurs de Coton FC
Des joueurs de Coton FC@megasports
Découvrez les résultats des rencontres disputées la semaine dernière, comptant pour la manche aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF.

Les pelouses africaines étaient la semaine dernière le théâtre des rencontres de la phase aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Habitués de cette compétition, les Ivoiriens du FC San Pedro, tout comme les Tanzaniens d’Azam FC ou encore les Guinéens du Hafia FC ont ramené la victoire pour leur première sortie.

Tout le contraire des Tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel qui se sont inclinés contre les Soudanais d’Al Ahli Madani (0-1) et le Zesco United de la Zambie qui a courbé l’échine face aux Gabonais de FC 105. En déplacement au Liberia pour sa première campagne dans ce tournoi, Coton FC du Bénin n’a fait mieux qu’un match nul face au Black Man Warrior (0-0).

Les résultats du premier tour aller:

Vendredi 19 septembre
Wolitta Dicha SC (Ethiopie) 0-0 Al Ittihad (Libye)
Aigle Royal (Cameroun) 0-1 FC San Pedro (Côte d’Ivoire)
ASN Nigelec (Niger) 0-1 OC Safi (Maroc)
US Forces Armées (Burkina Faso) 1-0 AS Gbohloe-su (Togo)

Samedi 20 septembre
Stade Tunisien (Tunisie) 2-0 ASC Snim (Mauritanie)
Al Ahli Madani (Soudan) 1-0 Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)
El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) 0-2 Azam FC (Tanzanie)
FC 105 (Gabon) 2-0 Zesco United (Zambie)
Flambeau du Centre (Burundi) 2-1 Al Akhdhar (Libye)
Young African FC (Namibie) 0-2 Royal Leopards (Eswatini)
Kabuscorp de Palanca (Angola) 1-0 Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
Bhantal FC (Sierra Leone) 0-3 Hafia FC (Guinée)
NEC FC (Ouganda) 2-2 Nairobi United FC (Kenya)
Rayon Sport FC (Rwanda) 0-1 Singida Black Stars (Tanzanie)

Dimanche 21 septembre
Dekadaha FC (Somalie) 1-0 Al Zamala Umm Ruwaba (Soudan)
Ferroviario de Maputo (Mozambique) 1-1 AS Fanalamanga (Madagascar)
Mighty Wanderers (Malawi) 1-0 Jwaneng Galaxy (Botswana)
AS Port (Djibouti) 1-2 KMKM SC (Zanzibar)
CD 1ero de Agosto (Angola) 1-2 AS Otohô (Congo)
Abia Warriors (Nigeria) 1-1 Djoliba AC de Bamako (Mali)
Asante Kotoko (Ghana) 4-3 Kwara United (Nigeria)
Black Man Warrior (Liberia) 0-0 Coton Sport (Bénin)
Génération Foot (Sénégal) 1-1 AF Amadou Diallo (Côte d’Ivoire)

