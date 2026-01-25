Coupe CAF – Belhocini ouvre le score pour le CR Belouizdad contre Stellenbosch (1-0, 5′)

Coupe de la CAF : dès la 5e minute, le CR Belouizdad a pris l’avantage face à Stellenbosch grâce à un but d’Abdennour Belhocini, servi par Lotfi Boussouar, qui a trompé le gardien adverse et ouvert le score dans cette rencontre cruciale.

À peine le coup d’envoi donné, le CR Belouizdad a trouvé la faille. Sur une action collective lancée dans les premières minutes, Lotfi Boussouar a délivré une passe décisive à Abdennour Belhocini. Celui-ci a ajusté sa finition et a battu le portier de Stellenbosch, offrant ainsi l’ouverture du score à son équipe.

Ce but inscrit à la 5e minute permet au CRB de prendre l’avantage dans une rencontre de Coupe de la CAF considérée comme importante pour la suite de la compétition. La première réalisation du match intervient très tôt et place les Algériens en position de leader au tableau d’affichage.

Les faits marquants autour de l’ouverture du score

La séquence menant au but a commencé par une phase offensive organisée du CR Belouizdad. Lotfi Boussouar, impliqué directement sur l’action, a joué un rôle d’acteur clé en fournissant l’assistance décisive qui a permis à Belhocini de conclure.

Abdennour Belhocini, en reprenant le ballon, a réussi à tromper le gardien adverse, concrétisant ainsi l’efficacité offensive du CRB dès le début de la rencontre. Le réalisme dans la zone de vérité a ainsi été récompensé par l’ouverture du score à la 5e minute.

Ce premier but s’inscrit comme un moment déterminant de la première période, car il modifie immédiatement le rapport de force sur le terrain en donnant l’avantage aux Algériens. L’ouverture du score si tôt dans la partie impose une nouvelle donne pour la suite du match et oblige les deux équipes à adapter leurs approches.

Sur le plan individuel, Lotfi Boussouar signe une passe décisive qui sera retenue comme l’acte fondateur de l’action, tandis qu’Abdennour Belhocini se distingue en transformant l’opportunité en but. Le gardien de Stellenbosch, visé par la frappe ou la reprise, n’a pu empêcher l’ouverture du score.

La réalisation intervient dans le cadre d’une confrontation de la Coupe de la CAF opposant le CR Belouizdad à Stellenbosch. À ce stade du match, le score reflète la supériorité temporaire du CRB, matérialisée par ce but inscrit dès la 5e minute.