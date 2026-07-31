Kate Middleton élue femme britannique la mieux habillée

Le magazine Tatler a élu la princesse de Galles comme la personnalité britannique au style le plus remarquable, dans son classement annuel consacré aux figures les mieux habillées. Cette distinction salue notamment une année marquée par son retour progressif sur le devant de la scène après un traitement contre le cancer. Âgée de 44 ans, Kate Middleton, épouse du prince William, retrouve ainsi la première place, un rang qu’elle avait déjà occupé en 2022.

Dans son portrait, Tatler met en avant son élégance et l’impact de ses tenues lors des engagements royaux, la présentant comme une référence de la mode britannique.

Après s’être éloignée de la vie publique en 2024 pour suivre son traitement, elle a annoncé être en rémission au début de 2025. Depuis, elle a repris ses obligations officielles de manière progressive et continue d’attirer l’attention à chacune de ses apparitions.

Apparitions et moments stylistiques marquants

Parmi ses engagements récents figure son premier déplacement officiel à l’étranger depuis sa maladie, à Reggio Emilia, dans le nord de l’Italie, une visite axée sur la petite enfance et l’éducation.

Au fil des années, la duchesse a forgé une silhouette vestimentaire reconnaissable, mêlant robes midi, tailleurs ajustés, manteaux structurés, coiffes travaillées et accessoires choisis avec soin.

En 2026, l’une de ses tenues les plus remarquées fut une robe verte signée Andrew Gn portée lors du banquet d’État nigérian, assortie du diadème Lover’s Knot, précédemment porté par la princesse Diana.

Quelques semaines auparavant, elle s’était également fait remarquer sur le tapis rouge des BAFTA, montrant sa capacité à naviguer entre glamour hollywoodien et allure royale.

Kate Middleton reporte fréquemment des pièces de sa garde-robe, parfois plusieurs années après leur première apparition, que ce soient vestes, robes de soirée ou ses bottes hautes Penelope Chilvers. La styliste Lisa Talbot a expliqué au Daily Mail que cette pratique de recycler ses vêtements véhicule une image de constance et d’humilité, traduisant selon elle une continuité, un sens des responsabilités et un respect du moment présent.