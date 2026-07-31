Fin des travaux de la Commission mixte du Parlement de la CEDEAO à Cotonou: Kamel Ouassagari appelle à une meilleure application des textes communautaires

La réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, consacrée aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), s’est achevée ce vendredi 31 juillet 2026 à Cotonou, à l’issue de cinq jours de travaux. En sa qualité de député au sein de l’institution ouest-africaine, Kamel Ouassagari a dressé un bilan satisfaisant de la rencontre. Tout en saluant la forte mobilisation des parlementaires, il a appelé les États membres à accélérer la mise en œuvre des textes communautaires.

Après cinq jours de travaux, la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est achevée ce vendredi 31 juillet 2026 à Cotonou, dans un climat de satisfaction. Réunis dans le cadre d’une session consacrée aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les parlementaires ont planché sur les mécanismes communs susceptibles de renforcer la contribution de ces dernières aux chaînes de valeur régionales et à une croissance générale plus inclusive.

Membre du Parlement de la CEDEAO, Kamel Ouassagari s’est réjoui de la forte participation des parlementaires et a insisté sur la nécessité de rendre plus effectifs les textes adoptés au niveau communautaire. Pour le membre du parti Les Démocrates, l’organisation de cette rencontre au Bénin constitue une occasion de renforcer les liens entre les représentants des États membres. Selon lui, cette session a enregistré l’un des meilleurs taux de participation des parlementaires, avec plus de 90 % des membres attendus présents. Une mobilisation qui, à ses yeux, témoigne de l’engagement des élus communautaires envers les idéaux de la CEDEAO.

Au-delà des séances de travail, les parlementaires ont effectué des descentes sur le terrain afin d’échanger avec les populations. Les préoccupations recueillies ont alimenté le rapport final adopté à l’issue des travaux. Kamel Ouassagari rappelle que, même si le Parlement de la CEDEAO dispose essentiellement d’un rôle consultatif, ses résolutions peuvent inspirer les réformes nationales portées par les députés dans leurs Assemblées respectives.

Le défi de l’application des textes communautaires

L’ancien député béninois estime que le principal défi auquel fait face la CEDEAO ne réside plus dans la production des textes, mais dans leur mise en œuvre effective. Il souligne que la communauté s’est dotée de nombreux protocoles, règlements et décisions, souvent cités comme des références en Afrique. « Le véritable problème aujourd’hui est leur application dans les États membres », a-t-il affirmé, plaidant pour un renforcement de la sensibilisation des populations et une plus grande volonté politique afin de traduire les engagements communautaires en actions concrètes.

Selon lui, la nouvelle dynamique engagée au sein de la Commission de la CEDEAO devrait permettre d’améliorer progressivement l’exécution des décisions prises par les chefs d’État, tout en limitant les contentieux portés devant la Cour de justice de la CEDEAO.