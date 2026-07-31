Entre 60 et 80 millions d’euros, Guillaume Pley en passe de devenir l’un des animateurs les plus fortunés

Entre 60 et 80 millions d’euros : c’est aujourd’hui l’estimation fluctuante de la valeur du média Legend, fondé par Guillaume Pley. En seulement trois ans, l’ancien animateur radio a transformé cette plateforme en une véritable machine à générer des revenus, principalement via des interviews franches diffusées sur YouTube. Lancé en 2023, ce projet s’avère être un succès financier retentissant, propulsant Guillaume Pley parmi les personnalités audiovisuelles françaises les plus influentes et fortunées.

Le média Legend doit sa croissance rapide à une stratégie axée sur le contenu numérique percutant et une diversification efficace de ses sources de revenus. Grâce à son audience massive, il charme aujourd’hui près de 3,7 millions d’abonnés sur YouTube ainsi qu’environ 8 millions d’écoutes chaque mois. Ces chiffres impressionnants traduisent un positionnement solide dans l’écosystème des médias en ligne, reflet d’un savoir-faire entrepreneurial aiguisé dans un secteur hyperconcurrentiel.

Le développement de Legend ne se limite pas à son succès d’audience. Il est également marqué par des mouvements stratégiques majeurs concernant sa structure capitalistique, notamment l’entrée d’un investisseur de premier plan au sein de son capital, renforçant la crédibilité et les ambitions du média.

Une levée de fonds significative avec l’entrée d’un investisseur belge de renom

Au printemps 2026, un tournant financier majeur s’est opéré avec l’arrivée au capital de Legend d’un acteur influent de la sphère économique européenne : la famille d’Albert Frère, fleuron de la richesse belge. Selon le média spécialisé Maddyness, un quart des parts du média a été cédé pour la somme estimée de 17 millions d’euros, lors d’une opération réalisée via un montage de cession secondaire.

Cette opération capitale a permis aux actionnaires historiques, dont Guillaume Pley, de monétiser une partie de leurs participations, sans que les fonds investis n’alimentent directement la trésorerie opérationnelle du groupe. L’acquéreur, représenté par FG Bros, le family office piloté par Ségolène Frère et Ian Gallienne, diversifie ainsi son portefeuille d’investissements, qui s’étend habituellement au secteur du BTP, des cosmétiques et du champagne.

Albert Frère, surnommé durant sa vie le « roi belge du CAC 40 », avait affirmé son influence à travers de nombreuses participations dans des groupes majeurs européens. Sa famille étend désormais son emprise à l’univers des médias numériques avec cette acquisition minoritaire, stratégique pour traiter un marché dynamique et prometteur.

Malgré cette dilution partielle, Guillaume Pley reste l’actionnaire majoritaire avec environ 55 % des parts détenues via sa holding. L’agence d’influence Influx, co-dirigée par Manuel Diaz et Karim Chouikri, conserve par ailleurs 20 % des parts. Cette réorganisation survient après une longue période de recherche d’investisseurs, marquée par plusieurs tentatives infructueuses en France, où les attentes de valorisation étaient jugées excessives, et la dépendance à la figure de Pley lors des négociations constituait un frein.

Le succès de Legend repose sur une économie hybride. Outre les revenus publicitaires traditionnels reversés par les plateformes numériques, le sponsoring constitue un autre pilier financier. Le modèle économique est complété par Legend Business, une offre destinée aux dirigeants désireux de promouvoir leurs entreprises. Selon les données publiées par Le Monde, une simple interview sur Legend représente un investissement d’au moins 62 000 euros pour les entreprises clientes, illustrant la forte valeur perçue de ces contenus.

Les performances financiers sont à la hauteur de ces ambitions : le chiffre d’affaires annuel avoisine dorénavant les 10 millions d’euros, soutenu par une équipe de près de quarante salariés. Les résultats nets ont également progressé, atteignant 3,82 millions d’euros en 2025, soit plus du double par rapport à l’année précédente.

Engagé dans une dynamique d’expansion, Guillaume Pley se projette vers de nouveaux horizons, notamment avec le lancement imminent d’une tournée nationale baptisée Legend Tour. Ce projet, élaboré en partenariat avec la fintech allemande Trade Republic, prévoit des spectacles mêlant anecdotes inédites et invités réguliers du média, comme Philippe Boxho, médecin légiste, et Thérèse Hargot, sexologue. Plus de 100 000 billets ont déjà été vendus, témoignant de l’enthousiasme du public.

À ce jour, les principales parties prenantes de cette opération, notamment Guillaume Pley, les représentants de la famille Frère ainsi que les dirigeants d’Influx, n’ont pas répondu aux sollicitations des médias pour fournir des commentaires supplémentaires sur cette transaction et ses perspectives.