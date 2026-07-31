Lokossa: interpellation d’une revendeuse et importante saisie de boissons contrefaites par la Police

​Dans le cadre du quatrième cycle des opérations spéciales de sécurisation du territoire national, les forces de l’ordre ont mené un coup de filet ciblé dans la commune de Lokossa.

Une équipe du commissariat de l’arrondissement de Ouèdèmè, appuyée par le commissariat de Lokossa et des éléments de la PSI, a interpellé le lundi 27 juillet 2026 vers 11 heures une commerçante soupçonnée de trafics illicites au marché central.

​L’opération s’inscrit dans la continuité des actions de nettoyage engagées après l’arrestation et l’incarcération d’un important acteur de la contrefaçon dans la région. Les perquisitions conduites dans les trois boutiques de la mise en cause dont deux situées au cœur du marché ont permis de découvrir 483 bouteilles de liqueurs falsifiées et dissimulées dans des sacs de jute.

​Le lot saisi comprend notamment :

​147 bouteilles de Pastis

​124 bouteilles de Dry Gin

​87 bouteilles de Supers Castro

​39 bouteilles d’Américain Whisky

​32 bouteilles de Café Rhum

​14 bouteilles d’Oris Orange Gin

​Poursuites judiciaires

​La fouille menée à son domicile a également révélé l’existence de matériel servant au conditionnement de ces produits, dont 36 bouteilles vides de diverses liqueurs, des capsules, ainsi qu’un bidon de 5 litres rempli d’un liquide assimilé à de l’arôme.

Lors de ses déclarations aux enquêteurs, l’intéressée a soutenu que la marchandise lui avait été livrée depuis un pays voisin.

​Placée en garde à vue sur instruction du Procureur de la République, la suspecte sera présentée devant la justice à la clôture des investigations pour répondre des chefs d’accusation de contrefaçon de marque de fabrique et de vente de denrées alimentaires et de boissons falsifiées.