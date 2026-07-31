André Manoukian : comment un vaccin anti-tuberculose a bouleversé ses habitudes

André Manoukian, 69 ans, confie sur RTL ses habitudes de vacances et revient sur une contrainte médicale de l’enfance qui a orienté ses séjours vers la montagne plutôt que la mer. Invité de l’émission « Dans ma valise » présentée par Amandine Bégot, le musicien, auteur-compositeur et ancien juré de « Nouvelle Star » explique comment un vaccin antituberculeux et un début de tuberculose l’ont conduit à privilégier l’air montagnard, un choix rendu durable par une prescription familiale dès son plus jeune âge.

L’émission, diffusée du lundi au vendredi à 9h15, a reçu cet été plusieurs personnalités dont François Berléand, Helena Noguerra, Bénabar et Nicoletta. Le 30 juillet, c’est André Manoukian qui s’est prêté au jeu du reportage sur les vacances pour « mieux raconter qui ils sont », selon la présentation de la rubrique. Le musicien a profité de l’interview pour évoquer son activité artistique récente : la promotion de son huitième album, La Sultane, et les tournées qui le conduisent « à écumer les routes de France ».

Interrogé sur la notion de vacances, Manoukian a résumé son rapport au repos et au déplacement : « Il faut bouger… Je suis insupportable. Parfois je rêve de mer, de plage… Au bout de trois heures, je regarde ma meuf et je lui dis : ‘Qu’est-ce qu’on fait ? je m’ennuie' ». Il affirme préférer la montagne à la plage, préférence liée à un épisode de santé infantile. « Je vais vous raconter ma vie sexuelle », a-t-il commencé en évoquant le vaccin antituberculeux : « J’ai viré ma cuti à l’âge de six ans… C’est juste le vaccin antituberculeux qui consiste à vous injecter un peu de la souche de la maladie pour que vos poumons réagissent », a-t-il expliqué. Selon ses propos, la réaction qu’il a développée l’a conduit vers un « tout début de tuberculose » et à une recommandation médicale familiale : « Dorénavant, c’est fini la mer ! Les vacances, c’est la montagne ».

Vie personnelle et contraintes du métier

Sur le plan privé, André Manoukian vit depuis plus de trente ans une relation avec Stéphanie, mère de leurs deux fils, Anton et Aris, nés en 2000 et 2001. L’artiste a souligné les tensions liées à la vie de tournée : les déplacements fréquents et la saison estivale, « la saison des festivals », compliquent la vie familiale. Interrogé sur la durée de cette vie sur les routes, il rapporte la question que lui a posée sa compagne : « Mais ça va durer jusqu’à quand cette vie de tournée ? » et sa réponse teintée d’ironie et d’attachement à la scène : « Écoute, c’est la jurisprudence Dalida… Je vais mourir sur scène ».

Pour tenter de concilier vie de couple et activité artistique, Manoukian dit avoir proposé à Stéphanie de le suivre en tournée afin de passer plus de temps ensemble. Elle a accepté la proposition et, selon ses propres mots, « depuis, on vit une nouvelle vie. Avant, ce métier commençait à insupporter toute ma famille, parce que c’était ce qui me séparait d’eux ».