Cotonou: lancement officiel de l’indemnisation des occupants de la berge-Est

Le gouvernement de Patrice Talon franchit une étape décisive dans le processus de libération des berges lagunaires de Cotonou. Après plusieurs mois d’attente, la phase d’indemnisation des riverains démarre officiellement, avec une cérémonie solennelle prévue le mercredi 20 août 2025.

Cette initiative découle d’une décision du Conseil des ministres du 30 juillet 2025, qui a autorisé le déblocage des fonds nécessaires pour indemniser les occupants de la berge-Est. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet d’aménagement urbain et de préservation de l’environnement, dont les contours exacts seront dévoilés ultérieurement.

L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), cheville ouvrière de l’opération, supervise le processus et assure la mise en œuvre de cette décision gouvernementale.

Une cérémonie à haute portée symbolique

La remise des premiers chèques d’indemnisation se tiendra le mercredi 20 août 2025 à 11h, sur le terrain du Yacht Club Tennis de Cotonou, situé en bordure de lagune. Le choix de ce lieu n’est pas anodin : il illustre la volonté des autorités de mettre en avant la dimension symbolique et stratégique de la libération des berges.

La note officielle signée par le Directeur Général de l’ANDF, Moussa-Fils Djibril Akambi, révèle l’importance que le gouvernement accorde à cet événement. Parmi les invités attendus à la cérémonie figurent le Préfet du Département du Littoral, le Maire de Cotonou, les DG de la Construction et de l’Habitat (DGCH) et du Développement Urbain (DGDU), l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), les chefs d’arrondissements et de quartiers des 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements ainsi que les représentants des occupants concernés.

Une étape décisive pour l’avenir des berges

La remise de ces chèques n’est pas qu’une formalité administrative. Elle marque le début concret d’un processus souvent sensible : la libération des emprises foncières pour cause d’utilité publique.

Pour le gouvernement, il s’agit de conjuguer justice sociale et ambition d’urbanisation, en assurant aux riverains une compensation financière tout en préparant l’avenir d’un espace hautement stratégique de Cotonou.

Tous les acteurs espèrent que cette étape, empreinte de solennité, se déroulera dans un climat apaisé et constituera le socle d’une transformation réussie des berges de la lagune.