Cotonou: la SIRAT annonce le lancement des travaux sur l’axe Carrefour Unafrica–Carrefour Cheminot

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour Unafrica–Carrefour Cheminot, à compter du jeudi 26 février 2026.

Cette information figure dans une note publiée récemment par la direction générale de la société. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation des voies d’accès et de traversées de Cotonou (ATC), visant à améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation sur des axes structurants de la ville.

La note précise que les travaux entraîneront des modifications temporaires de la circulation, notamment une réduction des voies disponibles ou une fermeture provisoire des ruelles débouchant sur cet axe.



La SIRAT SA a toutefois indiqué que les accès aux carrefours situés à proximité de la compagnie Air Sénégal et de la mosquée centrale de Zongo resteront ouverts pendant la durée des travaux. Les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation mise en place et à se conformer aux consignes des agents de circulation ou de la Police républicaine.



Des perturbations temporaires de la mobilité sont à prévoir sur cet axe très fréquenté, le temps que se poursuive la réhabilitation. La SIRAT a également mis à disposition des citoyens un numéro vert gratuit (7414) pour toute information ou préoccupation relative au chantier.



Les travaux de ce tronçon constituent une étape importante du programme ATC, dont l’objectif est de moderniser les principaux axes urbains de Cotonou pour un meilleur confort des usagers.