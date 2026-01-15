Cotonou: la requalification de l’esplanade du Palais des Congrès entre déjà en phase opérationnelle

Les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré, moins d’un mois seulement après la décision prise en Conseil des ministres.

Sur le site, les engins sont à pied d’œuvre et les premières transformations sont visibles, témoignant de la volonté des autorités d’accélérer le rythme des projets d’aménagement urbain.

L’objectif de ces travaux est de valoriser l’un des sites les plus emblématiques de la capitale économique et renforcer son attractivité.

Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures urbaines engagée par le gouvernement du Président Patrice Talon.

Elle illustre l’ambition de repenser les espaces publics afin de mieux répondre aux exigences contemporaines en matière d’urbanisme, de mobilité et de qualité de vie.

Si les désagréments liés aux travaux sont inévitables, beaucoup saluent la célérité d’exécution et nourrissent l’espoir de voir émerger, à terme, une esplanade à la hauteur du prestige du Palais des Congrès et de l’image renouvelée que Cotonou entend désormais projeter.