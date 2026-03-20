Côte d’Ivoire : une nouvelle action en justice vise la présidence de Tidjane Thiam

En Côte d’Ivoire, une nouvelle procédure judiciaire vise la direction du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Un membre du bureau politique du parti a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan afin d’obtenir la destitution de son président, Tidjane Thiam, qu’il accuse de ne pas remplir les conditions légales et statutaires de son élection.

Le plaignant, Tchetche Abie Charles, conteste la validité de l’élection intervenue à l’issue du 9ᵉ congrès extraordinaire tenu le 12 mai 2025. Il estime que ce processus viole à la fois les statuts du parti et la législation ivoirienne encadrant les formations politiques. L’audience est prévue le 9 avril 2026 au tribunal de première instance d’Abidjan.

Selon la requête, l’élection de l’ancien dirigeant de Crédit Suisse serait intervenue en contradiction avec l’article 41 des statuts du PDCI-RDA et l’article 8 de la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative aux partis politiques. Le requérant soutient notamment que M. Thiam ne satisfaisait pas aux critères d’éligibilité, évoquant sa double nationalité au moment du scrutin ainsi que l’exigence d’au moins dix ans d’ancienneté au sein du bureau politique.

En conséquence, il demande l’annulation des décisions issues du congrès du 12 mai 2025 et la nullité de l’élection de Tidjane Thiam à la présidence du parti. Il sollicite également que soit constatée la vacance du poste de président, une situation susceptible d’ouvrir une nouvelle phase d’incertitude au sein du PDCI-RDA.

Cette nouvelle action judiciaire intervient dans un contexte de tensions internes récurrentes. En mars 2025, Valérie Yapo avait déjà saisi la justice pour contester la légitimité de M. Thiam, peu après son élection lors du congrès extraordinaire de décembre 2023. À la suite de cette crise, ce dernier avait démissionné avant d’être réélu lors d’un nouveau congrès extraordinaire.