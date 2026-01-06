Côte d’Ivoire : un oncle tue son neveu lors d’une bagarre
En Côte d’Ivoire, un drame familial a eu lieu dans un campement près du village de Talahini, dans le département de Nassian, au nord-est du pays. Un cultivateur de 58 ans a mortellement blessé son neveu, H.K., alors qu’il intervenait pour mettre fin à une altercation entre ce dernier et un cousin.
Selon des sources locales, les faits se sont déroulés vendredi dernier vers 22 heures. Les deux jeunes hommes, apparentés, se livraient à une bagarre particulièrement violente lorsque leur oncle est intervenu pour calmer les tensions. Des témoins rapportent que l’homme, qui aurait consommé de l’alcool, a d’abord tenté de séparer les protagonistes et de ramener le calme.
La situation a cependant dégénéré lorsque H.K. a refusé de se soumettre aux injonctions et a continué l’affrontement. Dans un accès de colère, l’oncle a saisi une machette et porté des coups, touchant mortellement le jeune homme à la nuque. La victime est décédée peu après.
Alertées par les habitants, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux. L’auteur des faits a été interpellé et placé à la disposition des autorités compétentes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui endeuille une même famille.
Commentaires