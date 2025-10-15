Côte d’Ivoire : un jeune homme de 22 ans tué par balle, une enquête ouverte

La Direction Générale de la Police Nationale a confirmé le décès d’un jeune homme de 22 ans, survenu à Bonoua, à une trentaine de kilomètres à l’est d’Abidjan.

La victime, identifiée sous le nom d’Allouan Ernest Christophe, a succombé à ses blessures au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville dans la soirée du lundi 13 octobre 2025. Selon les premières informations recueillies, le drame s’est produit dans le quartier Begneri.

En effet, le jeune homme aurait été atteint à la mâchoire par un projectile tiré depuis un véhicule de type 4×4, conduit par des individus non identifiés. Les circonstances exactes de cette fusillade demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte afin d’élucider les faits.

Dans un communiqué, la Direction Générale de la Police Nationale a précisé que, « sur instruction du parquet compétent, une enquête a été confiée à la Direction de la Police Criminelle, avec l’appui de la Police Scientifique ». L’institution a assuré que « toutes les dispositions sont prises pour interpeller les auteurs et les traduire devant la justice ». Elle appelle également la population « au calme, à la retenue et à la collaboration de tous » pour garantir la sécurité publique.

Ces événements interviennent dans un climat politique tendu. Depuis le 11 octobre, le PDCI-RDA et le PPA-CI, réunis au sein du Front commun, ont appelé à une marche pacifique, finalement empêchée par les autorités policières.