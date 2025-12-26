Côte d’Ivoire : un individu interpellé pour diffamation après une vidéo contre une clinique

La Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) a annoncé l’interpellation de G.K.Y., présumé auteur d’une publication diffamatoire diffusée sur les réseaux sociaux contre une clinique privée, dans une affaire liée à la prise en charge d’un nouveau-né prématuré.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon un communiqué publié le vendredi 26 décembre 2025, la PLCC, structure technique de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), indique qu’un nourrisson prématuré abandonné a été admis en urgence dans un établissement sanitaire privé, où il a bénéficié de soins intensifs durant près de trois mois.

Le père de l’enfant, identifié ultérieurement comme G.K.Y., avait été informé de la situation et s’était engagé à régler les frais d’hospitalisation, un engagement resté sans suite. Par la suite, il a publié une vidéo en ligne accusant la clinique de pratiques qu’il estimait abusives.

À lire aussi : Bénin: le Colonel-major Djimon Dieudonné Tévoedjrè promu Général de Brigade

Largement relayés sur les plateformes numériques, ces propos ont porté atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement, qui a saisi la PLCC. Les investigations techniques ont permis d’identifier puis d’interpeller l’auteur présumé de la publication.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits, expliquant avoir agi sous le coup de l’émotion en raison du coût des soins. La PLCC précise toutefois que cette justification n’écarte pas la responsabilité pénale encourue.

G.K.Y. est poursuivi pour diffamation par le biais d’un système d’information, en application de la loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, et sera présenté devant la juridiction compétente.

À lire aussi : Armée béninoise: plusieurs hauts gradés promus à des grades supérieurs

La PLCC rappelle enfin que l’usage irresponsable des réseaux sociaux et la diffusion de contenus non vérifiés peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques.