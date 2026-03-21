Côte d’Ivoire : un incendie ravage plusieurs habitations à Koumassi

En Côte d’Ivoire, un violent incendie a ravagé, dans la nuit du vendredi 20 mars 2026, plusieurs habitations du quartier Sopim-Virage, dans la commune de Koumassi, causant d’importants dégâts matériels sans faire de victimes, selon des sources locales.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place par l’Agence Ivoirienne de Presse, le sinistre serait consécutif à un court-circuit survenu après le rétablissement de l’électricité dans la zone, récemment privée de courant durant plusieurs jours. Alertée alors qu’elle se trouvait à Bingerville, la propriétaire de la maison sinistrée, Mme Kadjo Marie-Claude, affirme avoir découvert l’ampleur des dégâts à travers une vidéo envoyée par une voisine.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, grâce à une évacuation rapide des occupants, les flammes ont toutefois détruit de nombreux biens matériels et affecté au moins trois habitations voisines. Documents administratifs, appareils électroménagers et effets personnels figurent parmi les pertes signalées par les locataires.

Selon les riverains, les premières interventions ont été assurées par les habitants du quartier, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, confrontés à des moyens limités et à des difficultés d’approvisionnement en eau. Un témoin indique que l’incendie se serait déclaré peu après le retour du courant dans une maison fermée, où une forte chaleur suivie de fumée aurait été constatée, avant une propagation rapide aux habitations environnantes.

Parmi les sinistrés, Mme Sangné Barrakissa, mère de quatre enfants et en situation de handicap, affirme avoir tout perdu. Elle raconte avoir été évacuée avec difficulté, aidée par des jeunes du quartier. Face à cette situation, plusieurs victimes, dont des veuves ayant perdu leur principale source de revenus, lancent un appel à la solidarité et sollicitent une intervention urgente des autorités. Sans abri pour la plupart, les sinistrés espèrent une assistance rapide afin de faire face aux conséquences de ce drame.