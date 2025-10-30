Côte d’Ivoire : un homme se donne la mort au domicile de sa compagne

Auguste Samson, trentenaire de nationalité ghanéenne, est décédé après s’être infligé une blessure mortelle à l’abdomen avec un couteau de cuisine, dans la nuit du vendredi 24 octobre 2025, au domicile de sa compagne au quartier Château de Sinematiali, selon une source sécuritaire.

La victime, tôlier de profession, venait de réintégrer le domicile de sa conjointe après une période de séparation liée à des différends conjugaux. Sa compagne, Agboka Jeanne Lydie, rapporte avoir été réveillée par des bruits venant de la cuisine et y avoir trouvé son partenaire en possession d’un couteau, apparemment résolu à se faire du mal. Malgré ses tentatives pour l’en dissuader, l’homme s’est poignardé à l’abdomen.

Transporté d’urgence à l’hôpital général de Sinematiali, il est décédé des suites de ses blessures. Pour les besoins de l’enquête, sa compagne a été placée en garde à vue.

Dans la ville, plusieurs hypothèses circulent, certains évoquant un possible acte rituel lié aux fréquentations mystiques de la victime. Ce drame relance le débat sur la recrudescence des violences domestiques et des actes d’automutilation dans la région.