Côte d’Ivoire : un enfant de 8 ans secouru par la police après des soupçons de maltraitance

En Côte d’Ivoire, un enfant de 8 ans, élève en classe de CPI à l’école primaire Sipim « Les Planètes », a été soustrait à des actes de maltraitance grâce à l’intervention de la Police nationale. Le jeune garçon, confronté à une situation préoccupante au sein de son foyer sous l’autorité de la compagne de son père, a été pris en charge par les forces de l’ordre.

L’alerte, transmise via la plateforme Police Secours, a conduit les agents du commissariat du 35ᵉ arrondissement de la Riviera Palmeraie, à Cocody, à se rendre le samedi 10 janvier 2026 à Angré Sipim 4, au domicile d’un enfant soupçonné d’être victime de violences infligées par sa belle-mère.

Qualifiée d’« inacceptable » par la police, la situation a motivé le déplacement du commissaire du 35ᵉ arrondissement, accompagné du point focal des Violences basées sur le genre (VBG), afin de procéder aux constatations nécessaires. À l’issue d’une enquête de voisinage, l’enfant, identifié par les initiales G.P.D., a été retrouvé en train de jouer avec d’autres enfants dans une cour voisine.

Les agents ont constaté la présence de plusieurs blessures sur son corps, dont certaines ouvertes. Selon une source policière, « les lésions observées traduisent des violences d’une extrême gravité ».

En l’absence des parents lors de l’intervention, le mineur a été conduit au commissariat pour assurer sa protection. Contacté par téléphone, le père a été sommé de se présenter avec sa compagne. La Police nationale a indiqué que « le père de l’enfant et son épouse devront s’expliquer sur les sévices constatés ».