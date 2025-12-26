Côte d’Ivoire : un adjudant condamné pour voie de fait et indiscipline

En Côte d’Ivoire, le tribunal de première instance de Bouna a condamné le mercredi 24 décembre 2025 l’adjudant S.A., 43 ans, agent d’encadrement à la prison civile de la ville, à six mois de prison, dont trois mois fermes, et à une amende de 300 000 FCFA pour voie de fait.

L’incident remonte au 21 décembre, lorsque l’adjudant, chargé de la garde des détenus, a quitté son poste sans autorisation pour se rendre au bistrot où travaille sa compagne. Une violente dispute a éclaté, au cours de laquelle il l’a giflée à plusieurs reprises et a emporté toutes les chaises du lieu.

Alerté, le régisseur de la prison a convoqué l’adjudant, qui a nié les faits, insulté son supérieur et uriné sur le portail de sa résidence, aggravant sa situation.

Le tribunal a rappelé que S.A. n’en était pas à son premier délit. Ses antécédents incluent des condamnations pour coups et blessures et pour abattage d’animaux. La sanction vise à punir ses actes et à réaffirmer l’autorité et la discipline au sein de l’administration pénitentiaire.