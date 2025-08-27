Côte d’Ivoire : Tiémoko Meyliet Koné sort de son silence et appuie la candidature de Ouattara

Après plusieurs semaines de silence, le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a refait surface sur les réseaux sociaux, ce mardi 26 août 2025, à la suite du dépôt de candidature du président Alassane Ouattara pour l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Dans son message, il a qualifié cette étape d’« importante », soulignant que le choix de soutenir la candidature du chef de l’État s’inscrit dans une volonté de préserver la stabilité, de poursuivre les réformes engagées et de maintenir une vision claire pour l’avenir du pays.

Tiémoko Meyliet Koné a également réaffirmé son engagement aux côtés du président Ouattara, estimant que cette candidature contribue à la transformation de la Côte d’Ivoire et au renforcement de son rôle sur la scène africaine.

La dernière apparition publique de Tiémoko Meyliet Koné remonte au jeudi 17 juillet 2025. Ce jour-là, le vice-président ivoirien avait dirigé, au Palais présidentiel, la 10ᵉ session du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS). Cette réunion de haut niveau était consacrée aux avancées réalisées dans la lutte contre le VIH, ainsi qu’à l’importance de renforcer les financements, d’élargir l’accès au dépistage et d’assurer des traitements de qualité.

Né le 26 avril 1949 à Tafiré, dans le nord de la Côte d’Ivoire, et originaire du groupe sénoufo, Tiémoko Meyliet Koné a fait carrière dans le secteur financier. Il a occupé le poste de directeur de cabinet du Premier ministre Guillaume Soro entre 2007 et 2010, avant de diriger brièvement le ministère de la Construction en 2010. Par la suite, il a rejoint la présidence en tant que conseiller spécial d’Alassane Ouattara, chargé des questions économiques.