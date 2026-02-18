Côte d’Ivoire : Prince Arthur Dalli remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire

En Côte d’Ivoire, le maire de Lakota, Prince Arthur Dalli, incarcéré le 23 janvier à la suite d’une procédure judiciaire engagée contre lui, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance rendue le lundi 16 février 2026. L’information a été communiquée par son cabinet politique.

Selon le communiqué, le maire a recouvré la liberté depuis le 16 février 2026 et se tient entièrement disponible pour la poursuite de la procédure, dans le strict respect des obligations qui lui ont été notifiées. Son cabinet politique, se félicitant de cette décision, a exprimé sa gratitude à Dieu, remercié ses avocats pour leur professionnalisme, ainsi que les nombreux citoyens pour leur soutien constant. Il a également salué les institutions de la République pour leur attachement à l’État de droit et au respect des procédures judiciaires.

Par ailleurs, Prince Arthur Dalli a réitéré son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable du département de Lakota. Il a exhorté les acteurs politiques et sociaux à privilégier le dialogue, la stabilité et l’unité nationale, présentés comme des leviers essentiels du progrès et du développement.