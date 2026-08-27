COP17 : la Côte d’Ivoire porte une coalition africaine contre l’orpaillage illégal

À Oulan-Bator, Abou Bamba a mis en avant une initiative ivoirienne contre l’exploitation minière illégale et la dégradation des terres, sur fond d’alerte environnementale portée à la COP17.

La Côte d’Ivoire a mis en avant à la COP17 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, à Oulan-Bator, une initiative de coalition africaine contre l’exploitation minière illégale et la dégradation des terres, un dossier qu’Abou Bamba a présenté comme une priorité environnementale pour le pays.

La conférence se tient en Mongolie du 17 au 28 août 2026 et réunit les États autour des réponses à la sécheresse, à l’érosion des sols et à la désertification. Dans ce cadre, le ministre ivoirien défend un plaidoyer centré sur les effets de l’orpaillage illégal sur les terres, les eaux et les revenus ruraux.

Le ministère ivoirien de l’Environnement et de la Transition écologique affirme qu’une cartographie nationale réalisée en 2022 a recensé 241 sites d’exploitation minière illégale mobilisant plus de 23 000 personnes dans le pays.

Selon ce même ministère, plus de 20 000 hectares de forêts ont été détruits entre 2010 et 2020 du fait de l’orpaillage illégal, un chiffre mis en avant pour justifier une réponse plus coordonnée à l’échelle régionale.

Le portail du gouvernement ivoirien indique que la coalition proposée doit renforcer la coopération politique et technique entre États africains, accélérer la réhabilitation des espaces dégradés et mobiliser les ressources nécessaires.