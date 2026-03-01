Côte d’Ivoire : L’UNJCI divisée autour de l’élection de ses dirigeants

L’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) traverse une période de fortes tensions à l’approche du renouvellement de ses instances dirigeantes. Le syndicat, considéré comme la principale organisation professionnelle des journalistes ivoiriens, se trouve aujourd’hui divisé autour du scrutin qui doit désigner ses prochains responsables.

Deux listes rivales se présentent pour conduire l’organisation dans les années à venir, et leur affrontement s’est rapidement transformé en une profonde fracture interne. Des membres dénoncent des manœuvres et remettent en cause la légitimité de certaines démarches liées à l’organisation du vote, rendant le climat au sein de la structure particulièrement tendu.

Le processus électoral est ainsi entaché par des contestations qui ralentissent les préparatifs et alimentent des accusations croisées. Au-delà des disputes sur les modalités pratiques, c’est l’avenir représentatif et la capacité de l’UNJCI à défendre l’indépendance journalistique qui sont au centre des inquiétudes exprimées par plusieurs acteurs internes.

Sur le plan international, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) est intervenue publiquement pour condamner ce qu’elle qualifie de tentative d’ingérence politique dans les affaires du syndicat. Cet appel met en lumière la crainte que des intérêts extérieurs ne viennent perturber un processus qui devrait rester autonome et transparent.

Enjeux et perspectives

Pour les observateurs du milieu médiatique, la manière dont cette crise sera gérée aura des conséquences directes sur la crédibilité de l’UNJCI auprès de ses membres et du public. La tenue d’élections perçues comme équitables est jugée cruciale afin de préserver la voix collective des journalistes ivoiriens face aux pressions politiques et économiques.

Plusieurs voix réclament la mise en place de garanties supplémentaires — procédures claires, surveillance indépendante, et apaisement des tensions — afin d’éviter que le conflit n’affaiblisse durablement la représentation professionnelle des journalistes. Le déroulement des prochaines étapes du calendrier électoral sera donc scruté, tant au niveau local qu’à l’échelle internationale.