Côte d’Ivoire : le parti de Laurent Gbagbo veut profiter de sa fête annuelle pour réfléchir à son avenir

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a annoncé la tenue, les 16 et 17 mai 2026, de la quatrième édition de sa « fête de la Renaissance ». Organisée quelques mois après des élections présidentielle et législatives auxquelles le parti n’a pas participé, cette rencontre est présentée par ses responsables comme une opportunité pour rebâtir des liens internes et insuffler un nouvel élan au mouvement.

Pour les sympathisants du PPA-CI, cette célébration rappelle un moment clé de leur histoire : l’acquittement définitif de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, prononcé le 31 mars 2021. Mais cette année, l’événement prendra place dans un climat particulier, marqué par l’absence du parti aux scrutins nationaux et une phase de réflexion sur son positionnement politique.

Depuis Abidjan, notre correspondante Bineta Diagne indique que les organisateurs veulent élargir le sens de la manifestation. Emmanuel Monnet, président du comité d’organisation, évoque la dimension militante de la fête : au‑delà du souvenir, il s’agit selon lui de réclamer la libération des personnes détenues après le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 — environ 1 600 individus, selon les chiffres avancés par le parti — qu’il juge indispensables à toute réconciliation durable.

Parallèlement aux commémorations, le PPA-CI tiendra son premier congrès ordinaire. Les discussions porteront essentiellement sur la structuration interne du parti et sur son organisation future, alors que plusieurs cadres ont publicement exprimé le souhait de voir Laurent Gbagbo reconduit à la tête de la formation.

Un rendez‑vous pour redéfinir la stratégie du parti

Les dirigeants attendent de ces deux jours un moment de clarification politique et d’unité. Outre les aspects commémoratifs et les appels à la libération des détenus, le congrès devra trancher des questions d’architecture militante et des modalités de gouvernance qui orienteront les choix du PPA-CI dans les mois à venir.

Militants et responsables espèrent que cette double séquence — fête et congrès — servira à resserrer les rangs et à définir une feuille de route claire, capable de repositionner le parti sur l’échiquier national après sa non-participation aux dernières consultations électorales.