Côte d’Ivoire: l’ex-1er ministre Patrick Achi renonce à sa nationalité française à 3 mois de la présidentielle

Par Angèle M. ADANLE
Patrick Achi, ex Premier ministre ivoirien
L’ancien Premier ministre ivoirien Patrick Achi Jérôme a officiellement renoncé à la nationalité française, selon le Journal officiel de la République française du 12 août 2025. Cette décision intervient à moins de trois mois de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

L’information est désormais officielle. Le Journal officiel de la République française, consulté par Abidjan.net, indique que Patrick Achi Jérôme, ancien chef du gouvernement ivoirien, « est libéré de son allégeance à l’égard de la France ».

Le document précise que « sont libérés de leur allégeance à l’égard de la France, les Français dont les noms suivent : Achi Patrick Jérôme, né le 17/11/1955 à Paris 14ᵉ. »

Cette renonciation marque un tournant politique pour celui qui fut Premier ministre de Côte d’Ivoire de mars 2021 à octobre 2023. Elle intervient dans un contexte particulier, à moins de trois mois de la présidentielle du 25 octobre 2025, où le débat sur la nationalité et l’éligibilité est souvent au cœur des discussions politiques en Côte d’Ivoire.

Une décision à portée politique ?

Né le 17 novembre 1955 à Paris, Patrick Achi Jérôme est une figure majeure de la scène politique ivoirienne. Après avoir occupé plusieurs postes ministériels, il a été nommé Premier ministre par le président Alassane Ouattara, avant de céder son fauteuil en 2023.

Sa décision de rompre tout lien de nationalité avec la France pourrait être perçue comme un geste stratégique à l’approche du scrutin présidentiel.

Pour l’heure, Patrick Achi Jérôme ne s’est pas publiquement exprimé sur les raisons précises de cette renonciation. Mais cette annonce, rendue publique par les autorités françaises, place l’ancien chef du gouvernement sous le feu des projecteurs dans une période électorale déjà sous haute tension.

