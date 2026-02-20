Côte d’Ivoire : les primes de stage portées à 75 000 FCFA

Le 19 février 2026, à Abidjan, le ministre Mamadou Touré a annoncé un ensemble de mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, lors de la cérémonie de présentation des vœux de son département au Palais de la Culture.

Au cœur des annonces, la création d’un fonds spécial de 4,3 milliards de FCFA destiné à soutenir les organisations de jeunesse. Autre décision majeure, prise sur instruction du président Alassane Ouattara : la revalorisation des primes de stage, désormais fixées à 75 000 FCFA contre 45 000 auparavant, soit le niveau du SMIG. Cette hausse concerne également les jeunes mobilisés dans les Travaux à Haute Intensité de Main-d’Œuvre (THIMO). Selon le ministre, cette mesure vise à améliorer le pouvoir d’achat des jeunes en formation.

Par ailleurs, tous les bénéficiaires des dispositifs d’insertion du ministère seront automatiquement affiliés à la Couverture Maladie Universelle (CMU). Mamadou Touré a aussi annoncé l’instauration d’un mécanisme d’évaluation des agents par les jeunes accompagnés, ainsi qu’un objectif d’insertion professionnelle de 100 % pour les sortants des Centres de Service Civique.

Présent à la cérémonie, Waly Wane, représentant de la Banque mondiale, a salué ces orientations. Il a estimé que le programme PJ-Gouv a contribué à transformer le parcours de milliers de jeunes Ivoiriens, en renforçant leur confiance et leur participation à la dynamique économique nationale. Les autorités ivoiriennes placent désormais l’insertion des jeunes au rang de priorité nationale.