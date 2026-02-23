Côte d’Ivoire – Législatives partielles à Toumodi : Tidjane Thiam salue la mobilisation des militants

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), Tidjane Thiam, a salué la victoire de son parti aux élections législatives partielles dans la circonscription de Toumodi, à l’issue du scrutin du 21 février 2026.

Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), le candidat du PDCI-RDA, Hervé Alliali, a obtenu 56,11 % des suffrages, contre 42,37 % pour la candidate du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Raymonde Goudou.

Dans un message adressé aux militants, Tidjane Thiam a estimé que ce résultat est le fruit d’un engagement soutenu sur le terrain et d’une forte mobilisation des sympathisants du parti. Il a souligné que ce vote traduit, selon lui, la volonté des populations et confirme la dynamique enclenchée par le PDCI-RDA.

Le président du parti a également rendu hommage aux militants de Toumodi pour leur mobilisation, tout en remerciant les responsables locaux, le comité d’organisation ainsi que la direction du parti pour leur implication.

Par ailleurs, Tidjane Thiam s’est félicité de l’élection de Serges N’Guessan à la mairie de Hiré, intervenue à la suite du décès de Gilbert Kacou Francis. Il a adressé ses félicitations au nouveau maire et aux électeurs ayant participé au scrutin.

Pour le PDCI-RDA, ces résultats constituent un signal positif en vue des prochaines échéances électorales, le parti appelant ses militants à rester mobilisés.