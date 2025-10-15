Côte d’Ivoire : le présumé meurtrier du fils d’un imam arrêté après 04 mois de cavale

Quatre mois après le meurtre de Sako Ahamad, 23 ans, fils de l’imam de la mosquée de Koumassi Pharmacie Soleil, la Brigade de Recherche et d’Intervention Sud (BRI-Sud) a arrêté le principal suspect. Il s’agit de D.C., alias Pablo, âgé de 16 ans.

Le jeune homme a été interpellé à Attécoubé, où il vivait discrètement depuis les faits. Son arrestation met fin à une longue traque menée par les forces de l’ordre depuis le drame survenu le 7 juin 2025.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté entre les deux jeunes hommes pour un motif encore indéterminé. Au cours de l’altercation, Pablo aurait sorti un couteau et porté un coup fatal à la poitrine de la victime avant de prendre la fuite.

Alertée dès les premières heures, la BRI-Sud a mobilisé d’importants moyens pour retrouver le fugitif. Après plusieurs semaines de recherches, de recoupements et d’opérations de terrain, les enquêteurs sont finalement parvenus à le localiser et à procéder à son arrestation sans incident.

Lors de son audition préliminaire, le suspect aurait reconnu les faits, selon une source policière. Il a été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, en attendant son déferrement devant le parquet d’Abidjan. Le mobile du crime reste pour l’instant inconnu.

Dans le quartier Pharmacie Soleil, la nouvelle de son arrestation a suscité des réactions mêlées : un sentiment de soulagement face à l’avancée de l’enquête, mais aussi une profonde tristesse. Pour la famille de la victime, cette arrestation ravive la douleur mais représente une étape vers la vérité et la justice.