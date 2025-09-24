PAR PAYS
Côte d'Ivoire : le concert de Sidiki Diabaté annulé au stade Félix Houphouët-Boigny

Côte d’Ivoire : le concert de Sidiki Diabaté annulé au stade Félix Houphouët-Boigny

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Sidiki Diabaté
Sidiki Diabaté, artiste chanteur malien
. .

Le concert de Sidiki Diabaté, initialement prévu le 18 octobre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, n’aura pas lieu. L’Office National des Sports (ONS) a confirmé l’annulation dans un courrier officiel reçu le 23 septembre, invoquant la programmation des éliminatoires de la Coupe du monde de football, du 14 au 19 octobre, à la demande de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

Cette décision tombe alors que plus de 16 000 billets avaient déjà été vendus. Les organisateurs, pris de court, assurent être en discussions avec les autorités pour envisager un report ou un déplacement vers une autre enceinte capable d’accueillir une telle affluence.

L’annonce intervient dans un contexte déjà polémique. Plusieurs artistes ivoiriens, dont Debordo Leekunfa et Chico Lacoste, avaient critiqué l’organisation de ce spectacle « en hommage au Président Alassane Ouattara » par un artiste étranger, dénonçant une marginalisation de la scène locale.

Le directeur général de l’ONS, Ousmane Gnahi, rappelle que les engagements sportifs, en particulier les matches de qualification pour la Coupe du monde, demeurent prioritaires sur les événements culturels. Les promoteurs du concert se sont engagés à informer rapidement les détenteurs de billets des nouvelles dispositions.

Cette annulation, sur fond de tensions politiques et artistiques, pourrait encore relancer le débat sur la place des artistes étrangers dans de grands événements culturels en Côte d’Ivoire.

