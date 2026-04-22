Mozambique – Chine : un rapprochement politique et économique renforcé

En visite d’État à Pékin, le président mozambicain Daniel Chapo est reparti avec un renforcement notable des liens qui unissent son pays à la Chine, au moment où Pékin intensifie ses engagements stratégiques sur le continent africain.

Lors de l’entrevue avec Xi Jinping, les deux dirigeants ont officiellement annoncé une montée en intensité de leur coopération, qualifiant leur relation d’un partenariat appelé à répondre ensemble aux défis de la « nouvelle ère ».

Les échanges ont porté sur des domaines où les complémentarités sont jugées importantes : la Chine envisage d’accroître ses investissements et son implication dans les grands chantiers d’infrastructures du Mozambique, ainsi que dans les secteurs de l’énergie et des ressources minières. Parallèlement, les discussions ont ouvert la voie à des collaborations élargies dans l’agriculture, l’économie numérique et l’intelligence artificielle.

Cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre accélérée des engagements pris au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC). À partir du 1er mai 2026, le Mozambique, comme 52 autres États africains, bénéficiera d’un accès sans droits de douane au marché chinois, un dispositif conçu pour faciliter les échanges commerciaux entre Pékin et une partie importante du continent.

Un partenariat à la fois économique et politique

Au-delà des aspects commerciaux et industriels, l’accord scellé à Pékin comporte un volet politique marqué : Maputo a réaffirmé son adhésion au principe d’une seule Chine, tandis que la capitale chinoise consolide sa position de partenaire majeur pour le développement mozambicain, en apportant soutien et financements.

Ce rapprochement intervient dans un contexte international mouvementé, où la Chine cherche à renforcer ses alliances dans le Sud global face aux recompositions géopolitiques actuelles, en multipliant les partenariats bilatéraux et régionaux avec des pays africains.