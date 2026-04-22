Algérie : création d’une Commission nationale de lutte contre les gangs de quartier

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé lundi la création d’une commission nationale dédiée à la prévention et à la répression des gangs de quartier. Cette instance doit concevoir des réponses opérationnelles et intensifier la sensibilisation au niveau local.

Lors de son allocution au ministère, le ministre a présenté cette mesure comme le lancement d’une action nationale plus structurée face à des comportements jugés de plus en plus préoccupants dans les zones urbaines.

La commission bénéficiera d’un mandat s’étendant jusqu’en 2029 et se verra confier la tâche d’harmoniser les interventions sur le terrain, tout en proposant un cadre juridique précis pour encadrer les opérations.

Cette initiative intervient dans un contexte d’accroissement des faits de violence en Algérie ces derniers mois. En 2025, trois jeunes ont été condamnés à quinze ans de prison pour l’agression au couteau d’un sexagénaire près d’Aïn Fakroun, et une vaste opération coordonnée a été menée à l’échelle nationale en octobre pour tenter de freiner cette spirale.

Augmentation de 59 % en un an

Selon des statistiques dévoilées par la gendarmerie nationale, 162 bandes ont été démantelées au cours de l’année écoulée, soit une hausse de 59 % par rapport à 2024.

Parmi les priorités figurent également les réseaux sociaux, que le ministre a pointés comme des espaces où peuvent se développer des comportements dangereux. La nouvelle commission entend encourager l’utilisation de ces plateformes pour diffuser des messages de prévention et toucher directement les jeunes.