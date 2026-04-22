Cameroun : reprise du procès du journaliste assassiné Martinez Zogo avec l’audition des experts

Le procès lié à l’assassinat de l’animateur Martinez Zogo, entré le 21 avril dans la phase consacrée aux auditions des spécialistes, a été immédiatement suspendu après que la défense ait demandé un report. L’expert appelé à la barre n’a pas pu exposer son examen et les avocats ont exigé d’abord d’obtenir les rapports techniques avant toute audition.

L’expert concerné, Georges Bell Bitjoka, est spécialisé en sécurité et en protection des systèmes d’information ; il a notamment examiné des téléphones qui ont servi de pièces maîtresses dans le dossier et contribué à l’arrestation de plusieurs personnes mises en cause.

À l’issue de la suspension de l’audience, Maître Calvin Djob, conseil de la famille de la victime, s’est félicité que le tribunal ait pris en compte les demandes formulées par les différentes parties. Il a demandé que le greffe fournisse rapidement au moins des copies des rapports évoqués afin que la procédure puisse se poursuivre dans de bonnes conditions.

Maître Mbugny, avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe et initiateur du report, a soutenu que le renvoi était nécessaire. Il a rappelé que le dossier d’expertise dépasse le millier de pages et que les conseils doivent disposer de ces documents pour préparer utilement leurs contre-interrogatoires.

Controverses sur l’accès aux pièces et calendrier

Maître Seri Zokou, avocat de Maxime Eko Eko, ancienne tête de la Direction générale des renseignements extérieurs (DGRE), a condamné ce qu’il a qualifié de perte de temps, tout en rappelant que les rapports pouvaient être consultés au greffe. Il a aussi exprimé son impatience face à la durée de la procédure et s’est interrogé publiquement sur la volonté réelle d’établir la vérité alors que certains prévenus restent détenus.

Le président du tribunal militaire, Cerlin Belinga, a finalement décidé de renvoyer l’affaire aux 11 et 12 mai. Ce délai a été accordé pour permettre aux avocats d’obtenir, à leurs frais, les rapports d’expertise nécessaires à la poursuite des débats à Yaoundé.