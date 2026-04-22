Marché Dantokpa: l’ANM resserre l’étau sur les balances frauduleuses

La tournée de contrôle de l’Agence nationale de Normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité ne faiblit pas.

Après Lokossa, Aplahoué, Bassila, Djougou et Natitingou, les agents de l’ANM ont effectué, ce mardi 21 avril 2026, une descente inopinée au cœur du marché Dantokpa, principal pôle commercial du pays.

Dans les zones de Mawoulé, connues pour la vente d’ignames, ainsi que dans plusieurs boucheries, les contrôleurs ont mis au jour de nombreuses balances et bascules non homologuées. Verdict immédiat : saisie des instruments non certifiés.

Ces commerçants se trouvent en infraction avec la réglementation béninoise sur les instruments de mesure, laquelle impose la certification préalable par l’ANM avant toute utilisation dans les transactions commerciales. Ignorer cette obligation expose les contrevenants à des sanctions sévères, allant d’amendes comprises entre 10 000 et 1 000 000 FCFA, assorties, selon les cas, de peines privatives de liberté pouvant atteindre six mois.

Au total, près d’une quarantaine d’instruments de mesure ont été retirés des circuits de vente. Les utilisateurs concernés ont été convoqués pour la suite de la procédure administrative et judiciaire.

À travers ces opérations, l’ANM réaffirme sa mission : garantir l’équité dans les échanges commerciaux et protéger le consommateur. L’agence, chargée de la traçabilité des instruments de mesure sur l’ensemble du territoire national, prévient qu’aucune complaisance ne sera accordée tant que les pratiques frauduleuses continueront de léser les acheteurs.