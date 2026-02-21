Côte d’Ivoire : lancement officiel de la 6e édition du Sika Academy par Sika Finance

Abidjan a accueilli, le 20 février, le lancement officiel de la sixième édition du Sika Invest Challenge, désormais rebaptisé Sika Academy, une initiative de Sika Finance destinée à former durablement des jeunes de l’espace UEMOA et CEMAC aux fondamentaux de l’épargne, de l’investissement et des marchés financiers.

L’événement, qui s’est tenu dans le quartier des Deux-Plateaux, a réuni étudiants, responsables d’entreprises cotées, acteurs bancaires et partenaires institutionnels, illustrant la volonté des organisateurs de faire de cette plateforme un outil structurant pour le développement des compétences financières en Afrique francophone.

Selon Sika Finance, la transformation du concours en académie vise à passer d’un rendez-vous ponctuel à un parcours pédagogique continu mêlant cours, mises en situation et facilitation d’accès à l’emploi. Depuis 2021, le dispositif a permis la formation de plus de 21 000 jeunes dans 11 pays et a favorisé l’accès à des stages ou emplois pour 1 320 d’entre eux.

Programme élargi et implication des acteurs financiers

Pour cette édition, le format s’enrichit : la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) rejoint la BRVM et le volet trading intègre désormais les obligations aux côtés des actions, offrant aux participants un panorama plus complet des instruments financiers et des stratégies de marché.

Les partenaires présents ont insisté sur l’implication opérationnelle au-delà du financement. Des établissements comme NSIA Banque participent à l’accueil de stagiaires, animent des sessions techniques et identifient des profils à fort potentiel, insistant sur la nécessité de former des jeunes capables d’analyse rigoureuse et de comportement éthique sur les marchés.

Le Groupe Coris, engagé depuis quatre ans, a rappelé que la croissance des marchés financiers régionaux n’est pas accompagnée d’un volume suffisant de ressources humaines qualifiées. Pour ses responsables, soutenir Sika Academy contribue à constituer un vivier de compétences indispensables à la gestion des capitaux et au développement économique.

La parole a aussi été donnée à d’anciens participants. Brenda Niamké, finaliste de l’édition 2024, a décrit comment le parcours — du trading en condition simulée à la soutenance devant un jury — a renforcé sa maîtrise des outils boursiers, sa rigueur d’analyse et sa compréhension du rôle du marché dans le financement des entreprises.

Cette année, les organisateurs annoncent plus de 7 000 inscriptions, des sessions de formation en présentiel et à distance déployées dans plusieurs villes d’Afrique de l’Ouest, ainsi que des challenges axés sur les marchés d’actions et d’obligations, conçus pour favoriser l’employabilité et l’autonomie financière des participants.