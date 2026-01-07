Côte d’Ivoire : la taxe de nuitée désormais applicable dans les hôtels et résidences meublées

En Côte d’Ivoire, l’annexe fiscale 2026, entrée officiellement en vigueur lundi dernier, instaure une nouvelle mesure visant à renforcer les recettes de l’État : la taxe de nuitée. Cette taxe s’applique désormais aux clients des établissements hôteliers et des résidences meublées.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon Anne-Emmanuelle Sidibé, fiscaliste au cabinet Mondon Conseil International, la perception de cette taxe sera assurée par les hôtels et les propriétaires de résidences meublées. Mme Sidibé a apporté ces précisions le mardi 06 janvier 2026 à Abidjan, lors de la cérémonie de présentation officielle de l’annexe fiscale 2026 organisée par Mondon Conseil International à l’intention de ses clients.

« Les clients des établissements hôteliers et des résidences meublées devront désormais payer une taxe de nuitée lors du règlement de leurs factures. Les montants collectés devront être reversés au trésorier municipal au plus tard le 15 du mois suivant l’encaissement », a-t-elle indiqué.

Le montant de la taxe varie en fonction du type d’établissement. Pour les hôtels, il est fixé selon le nombre d’étoiles : 500 FCFA par nuitée pour les hôtels sans étoile, 1 000 FCFA pour ceux d’une étoile, 1 500 FCFA pour les hôtels deux étoiles et 2 000 FCFA pour les hôtels de plus de trois étoiles. Pour les résidences meublées, le tarif dépend de la collectivité territoriale d’implantation. Dans le district autonome d’Abidjan, la taxe est fixée à 1 000 FCFA par nuitée.

La taxe de nuitée avait déjà été proposée dans le projet d’annexe fiscale 2025, mais n’avait pas été retenue dans la version définitive adoptée à l’époque par le Parlement ivoirien.