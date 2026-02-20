Côte d’Ivoire : la DGI fixe pour 2026 un objectif de 5 988,1 milliards FCFA

La Direction générale des Impôts (DGI) de Côte d’Ivoire a fixé pour 2026 un objectif de mobilisation fiscale de 5 988,1 milliards FCFA, soit une hausse annoncée de 22,3 % par rapport aux recettes attendues en 2025 et une progression de 26 % si l’on exclut les revenus pétroliers, selon les éléments communiqués par l’administration fiscale.

Ce plan chiffré, présenté par les responsables de la DGI, repose sur une remontée structurelle des recettes et sur des mesures visant à améliorer la performance de la collecte. L’objectif 2026 se distingue par son ambition numérique et par la part qu’il attribue aux recettes non pétrolières dans la trajectoire de mobilisation des ressources internes.

Les responsables interrogés ont identifié plusieurs leviers pour atteindre ce objectif : modernisation des outils de gestion fiscale, renforcement des contrôles, accompagnement accru des contribuables et élargissement de l’assiette fiscale. Ces actions sont présentées comme prioritaires pour améliorer l’efficacité de la perception des impôts et réduire les pertes de recettes liées à l’informalité et à l’érosion fiscale.

Dispositifs annoncés et affectations budgétaires

Parmi les axes détaillés lors des échanges avec la DGI figurent la digitalisation des procédures, la mise à jour des bases de données fiscales et le renforcement des capacités des inspecteurs. L’administration met l’accent sur l’utilisation d’outils numériques pour faciliter les déclarations, automatiser certains contrôles et mieux cibler les audits.

La DGI précise également que l’atteinte de la cible 2026 est liée au financement de dépenses publiques prioritaires. Les recettes attendues sont destinées, d’après la communication officielle, à soutenir les investissements dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, les infrastructures et le logement social. Les autorités fiscales ont indiqué vouloir diminuer, dans la mesure du possible, la dépendance à l’emprunt externe ou domestique pour le financement de ces programmes.

Les responsables ont par ailleurs souligné la nécessité d’une coopération renforcée entre l’administration fiscale, les entreprises et les particuliers. Des mesures d’accompagnement et de sensibilisation sont prévues pour améliorer la conformité fiscale des contribuables, tandis que des actions de contrôle ciblé doivent permettre de sécuriser les recettes attendues.

La DGI a présenté ces objectifs comme la continuité des réformes engagées ces dernières années, affirmant que les ajustements institutionnels et techniques mis en place ont déjà contribué à une tendance haussière des recettes fiscales. Cette communication vise à expliciter le calendrier et les principales orientations opérationnelles retenues pour 2026.